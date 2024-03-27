CHP'de para sayma krizinin tanığı Hasan Şenyurt elde ettiği bilgileri açıkladı Kendi mağduriyetini ortadan kaldırmak isterken CHP'deki para sayma skandalına ilişkin deliller elde eden iş insanı Hasan Şenyurt, CHP'de kurultay öncesi delegelere 70 daire dağıtıldığını söyledi.

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ensonhaber.com

CHP'deki para sayma skandalı, tüm yönleriyle adli soruşturma çerçevesinde inceleniyor.

CHP'nin il başkanlığı binası alımı savunmasından öteye geçemediği skandal görüntülere ilişkin yeni iddia, görüntü ve ses kayıtları ortaya çıkıyor.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ticari bir proje ortaklığı üzerinden mağduriyet yaşayan iş insanı Hasan Şenyurt, bu süreçte eline geçirdiği konu hakkındaki delillerle davaya müdahil oldu.

İBB'nin projesini önce kabul etmesi ve yapılan harcamalardan sonra kabul edilemez bahanelerle masadan kalkmasıyla mağduriyet yaşayan Şenyurt, olayın peşini bırakmadı.

Kendi mağduriyetini ortadan kaldırmak için çabalayan Şenyurt, eline para sayma skandalına ilişkin bilgiler geçince davaya dahil oldu.

"Delegelere 70 daire dağıtıldı"

TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'ın Manşet programına konuk olan Şenyurt, CHP'deki kurultay sürecinde yaşananlara ilişkin aldığı bilgileri paylaştı.

Delegelere 70 daire, 1,2 TL dağıtıldığını söyleyen Şenyurt, kurultayın mahkeme tarafından iptal edilebileceğini söyledi.

Şenyurt, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz kurultay iptal davası açıldı. Kurultay iptal davasına da ben dahil olacağım. Çünkü verilen 70 adet daire var delegelere.

"Delegelere 1,2 milyon dağıtıldı"

Net 1,2 milyon dağıtılan paralar var, dağıtılan telefonlar var. Hatta bir delegenin yurt dışı masrafları karşılanıyor.

Daha sonra ben duyduklarım ve gördüklerim karşısında paramı da harcadıktan sonra ben idealist bir insanım bu projeler birbirini etkileyen projelerdi.

Maddi olarak dönüşü olmayınca bizi de çok etkiledi.

Sonra bazı söylemler duydum ve dedim ki ben bu işin peşini bırakmayayım."