CHP'de rüşvet skandalı: İmamoğlu'nun kasası dahil 3 kişi ifadeye çağrıldı CHP'lilerin deste deste para saydığı görüntülerinin paylaşılması sonrası, İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş ve 2 CHP'linin ifadeleri istendi.

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ensonhaber.com

CHP'de para sayma görüntüleri, siyaset gündemine oturdu.

CHP'liler görüntülerle ilgili farklı yorumlar yapsa da parti içinden daha önce yapılan açıklamalar, kurultay sırasında patlak veren rüşvet iddialarını güçlendiriyor.

3 CHP'li ifadeye çağrıldı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, görüntülerde yer alan kişilerden eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.