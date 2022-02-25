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CHP'de Rusya-Ukrayna savaşı toplantısı
CHP MYK, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırısını görüşmek üzere bir araya geldi.
- AA
- 25.02.2022 - 00:15
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.
CHP DIŞ POLİTİKA DANIŞMA KURULU ÜYELERİ KATILDI
Parti genel merkezindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile CHP Dış Politika Danışma Kurulu ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri de katıldı.