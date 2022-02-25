Haberler

Politika Haberleri

CHP'de Rusya-Ukrayna savaşı toplantısı

CHP'de Rusya-Ukrayna savaşı toplantısı

CHP MYK, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırısını görüşmek üzere bir araya geldi.