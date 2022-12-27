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    CHP'de seçim hazırlığı: 79 başkan istifa etti

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partide 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanının milletvekili aday adayı olmak için istifa ettiğini açıkladı.
    • 27.12.2022 - 15:34
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    CHP'de seçim hazırlığı: 79 başkan istifa etti

    2023 seçimlerine 6 ay gibi kısa bir süre kalırken siyasi partilerde hareketlilik de arttı.

    Muhalefet, seçmenin merakla beklediği cumhurbaşkanı adayında henüz bir mutabakat sağlayamazken parti içlerinde milletvekilliği için istifalar başladı.

    CHP'de bu süreç tamamlandı.

    40 il başkanı ve 39 ilçe başkanı istifa etti

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmayı düşünen il, ilçe ve belde başkanları ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi için 26 Aralık'a kadar verilen sürenin dün sona erdiğini belirtti.

    DHA'nın haberine göre Salıcı, milletvekili aday adayı olmak için 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanının istifa ettiğini kaydetti.

    Bu kapsamda Bursa, Nevşehir, Malatya, Isparta, Erzincan, Aksaray, Tokat, Uşak, Yalova, Çorum, Balıkesir, Konya, Burdur, Mersin, Kırşehir, Hakkari, Tunceli, Van, Batman, Trabzon, Kocaeli, Karaman, Ordu, Hatay, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Aydın, Manisa, Çanakkale, Kayseri, Muğla, İzmir, Rize, Denizli, Sivas, Kilis, Gümüşhane, Artvin ve Karabük il başkanlarının istifa ettiği belirtildi.

    CHP de seçim hazırlığı: 79 başkan istifa etti #1

     

     


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