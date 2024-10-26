CHP'de soğuk rüzgarlar esiyor! Kılıçdaroğlu araçlarını geri verdi

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CHP'de yeni bir gerilim dalgası büyüyor.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na tahsis edilen makam araçlarının geri istendiği iddiaları, partideki tartışmalara farklı bir boyut ekledi.

Kılıçdaroğlu’nun korumalarının yemek düzenlemelerinin kesilmesiyle başlayan rahatsızlığı, makam araçlarını iade etmesiyle sonuçlandı.

CHP: KILIÇDAROĞLU, MAKAM ARAÇLARINI KENDİ İSTEĞİYLE İADE ETTİ

CHP'den konuya dair yapılan açıklamada ise, araçların Kılıçdaroğlu’nun kendi isteği doğrultusunda iade edildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Merkezimiz tarafından sağlanan 2 aracın geri istendiği yönünde basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu 2 araç, Genel Merkezimizin bir talebi olmaksızın iade edilmiştir"

"YEMEK ÖNEMLİ DEĞİL AMA ENGELLENMESİ İNCİTİCİ"

CHP'li Levent Gök, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Yanlışlar 1- 7.Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Yüksek Derecede kendisine tahsis edilen korumalarının yemekleri Genel Merkezce kaldırılınca makam araçlarını da iade etmiş.Yemek önemli değil ama engellenmesi incitici.Şık olmamış."

"CHP BELEDİYELERİNE YERLEŞTİRİP, KUL HAKKI YİYENLERİN KURSAĞINDAKİ HARAMI KESİN"

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Eren Erdem de, Gök'ün açıklamasını alıntılayıp şu ifadeleri kullandı: