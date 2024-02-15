CHP'de üst düzey istifa: Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı görevini bıraktı

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CHP'de dargınların istifası sürüyor.

Bu kapsamda aday belirleme sürecinin sonuna doğru bu istifalar arttı.

Son istifa ise üst düzey bir isimden geldi.

Özgür Özel'in yardımcısı istifa etti

Belediye başkan adaylarının belirleme sürecinde uyarılarının dikkate alınmadığını öne süren Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifasını duyurdu.

"Vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti"

Yardımcı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma;



Öncelikle, Parti Meclisimiz tarafından açıklanan tüm adaylarımıza başarılar diliyor, sahada partimizin yerel seçimlerdeki başarısı için yol arkadaşlarımla omuz omuza çalışacağımı özellikle belirtmek istiyorum.



Göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin emeklerini gözeterek, liyakat esaslı, belirlenen kurallara ve talimatlara uygun bir aday belirleme süreci olması için mücadele ettim.



Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti.



Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez. Benim asli sorumluluğum onlaradır.



Tüm bu nedenlerle Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ederek, örgütümüzün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi üyeliği görevimde örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim.