2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini belirten CHP'li vekiller, bu çağrılarını bir kez daha yineledi.

CHP’nin ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ Van’da ikinci gününde devam ediyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında organize edilen çalıştayda 248 il-ilçe belediye başkanı, yaklaşan genel seçimleri değerlendireceği kampa girdi.

Çalıştay sabah saatlerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla başladı.

Toplantının açılış konuşmasını ise CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptı.

Cumhurbaşkanı adayı kavgası

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İtifakı'ndaki belirsizlik sürüyor.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile adaylık kapışması yaşarken konuya değinen Torun, partisinin adayını da duyurdu.

CHP’den Kılıçdaroğlu'na adaylık ilanı : Çankaya sizi bekliyor VİDEO

Tüm belediye başkanlarıyla yanınızdayız

Konuşmasını Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na seslenen Torun, gelecekten umutlu olduklarını da belirterek, "Umutluyuz. Çünkü biliyoruz ki; eğer bu ülkede, kendi halkına sırtını dönen bir iktidar varsa, elektriği kesilen milyonlar için karanlıkta kalan bir lider vardır. Eğer bu ülkede, adaleti çürüten bir iktidar varsa, adalet için ayakları kanayarak günlerce yürüyen bir lider vardır. Biliyoruz: Her firavunun bir Musa’sı vardır. Sayın Genel Başkanım, ülkemiz için bir yola çıktınız, buradan bir kez daha vurguluyoruz ki; beldesinden büyükşehrine kadar, tüm belediye başkanlarımızla birlikte yanınızdayız

"Çankaya sizi bekliyor"

Sayın Genel Başkanım.Yolunuz yolumuzdur ve bu yol, umudun yoludur. Milletin sesini duyuyoruz. Artık değişim rüzgârları, fırtınaya dönüşüyor. Görüyoruz; karanlığın aydınlığa varacağı günler yakın. Vakit, adalete susamış milyonların vaktidir. Çankaya bizi bekliyor, Çankaya sizi bekliyor Sayın Genel Başkanım." ifadelerini kullandı.