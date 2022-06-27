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    CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması

    CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Aykut Erdoğdu ile ilgili "Kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" dedi.
    • 27.06.2022 - 18:24
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 18:40
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    CHP, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun ses getiren bir skandalıyla Türkiye'nin gündemine oturdu.

    Geçtiğimiz günlerde CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile dünyaevine giren Aydoğdu'nun 3 ay önce ayrıldığı eşi, açtığı Twitter hesabından bir paylaşım yapmıştı.

    Paylaşımda Erdoğdu'nun, eşini Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, Torun için partide neler yaptığını anlattığı kayıt yer almıştı.

    Yaşanan skandallar sonrası eşi Tuba Torun hastaneye kaldırılmış, Erdoğdu'nun ise partiden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu.

    Konuyla ilgili CHP'den açıklama geldi.

    "Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğini inanıyoruz"

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğdu'nun kendisi ve partisi için en doğru kararı vereceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

    ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz''

    CHP den Aykut Erdoğdu açıklaması #1

    CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eski eşinden yeni paylaşım HABERİ CHP den Aykut Erdoğdu açıklaması #2

    Eski eşi CHP'li Aykut Erdoğdu'nun ses kaydını paylaştı HABERİ CHP den Aykut Erdoğdu açıklaması #3


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