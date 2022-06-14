CHP'den Canan Kaftancıoğlu açıklaması: Fiilen il başkanlığı görevini sürdürecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun görevine devam edeceğini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, geçtiğimiz günlerde Yargıtay tarafından hakkındaki cezaların onanması ile siyasi yasak gelmişti.

Bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin düşürüldüğünü ve kararın siciline işlendiğini açıkladı.

CHP'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yaptığı yazılı açıklamasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin sonlandırıldığını" parti genel merkezine bir yazı ile bildirdiğini kaydetti.

CHP'nin hukuk bürolarında değil, bir ulusun özgürlük ve tam bağımsızlık hedefiyle, Kuvayımilliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir parti olduğunu aktaran Salıcı, CHP'nin gönül bağının sadece bir resmi üyelik olmadığını, bu gönül bağının inanç, yürek, emek, mücadele olduğunu ifade etti.

"Fiilen görevini sürdürecek"

Salıcı, CHP'nin, ulu bir çınar gibi yüzyıldır aynı inanç ve kararlılıkla ülkenin her ferdinin özgürlük ve refahı için mücadele veren bir parti olduğunu vurguladı.

AA'nın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ​​​​​​​Salıcı, şöyle devam etti:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Canan Kaftancıoğlu'nun üyeliğinin sonlandırıldığına ilişkin yazısı, bizim için siyaseten yok hükmündedir.

Genel Merkezimize gönderilen yazı, iktidar baskısı altındaki yargının, sözde kararının hukuksal sonucunu bildirmekten öte bir anlam ifade etmemektedir. Canan Kaftancıoğlu, partimize gönül bağı ile bağlı üyesi, bir mücadele neferi ve seçilmiş İl Başkanımızdır, fiilen il başkanlığı görevini sürdürecektir."