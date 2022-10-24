CHP'den cemevi kanununa itiraz: Laikliğe aykırı

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını öngören kanun teklifinin, Anayasa'ya ve laiklik ilkelerine aykırı olduğunu söyledi.

Türkiye'de tarihi bir adım atılarak Alevi vatandaşlara yönelik kapsamlı uygulamalar hayata geçiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı cemevi açılış töreninde, cemevlerinin giderlerinin Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulacak yapı ile karşılanacağını, yer tahsisinde ve din adamı istihdamının da devletin himayesinde yapılacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda söz konusu torba kanun teklifi TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün görüşülmeye başlanacak.

CHP, Alevi yasa teklifine karşı çıktı

Hazırlıkları tamamlanan yeni adımlara CHP karşı çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, atılacak adımların Anayasa'ya aykıtı olduğunu söyledi.

Söz konusu teklifin, Anayasa'nın 2, 10, 24, 90 ve 136'ncı maddelerine aykırı olduğunu söyleyen Kaboğlu, şöyle konuştu:

"Kanun teklifi laikliğe aykırı"

“Kanun teklifi, Alevi toplumuna cemevleriyle ilgili ekonomik külfetleri devlete yüklerken, karşılığında cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmediğini Alevi topluluğunun sineye çekmesini isteyen bir tür kanuni rüşvet girişimidir.

Alevi inancına sahip kişiler lehine bir düzenleme getirir gibi yapan teklif maddesi; devletin Sünni inancını Alevi inancının önünde tutma ve Alevi inancını yok sayma tavrının devamlılığında yer almaktadır.

Böylece devletin İslam dini dahilinde bir tercihte bulunduğu anlamına gelmektedir. Devletin farklı din ve inançlar karşısındaki tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal eden teklif maddesi, bu itibarla Anayasa’nın 2. maddesindeki laiklik ilkesine aykırıdır.

"Sanat giderleri dine yönlendiriliyor"

Teklifin 20. maddesi, cemevlerinin masraflarının, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan bütçesinden karşılamazken, bu giderlerin zaten son derece kısıtlı bir bütçesi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşılatılması, devletin sanat alanına ayırdığı son derece kıt kaynakların din hizmetlerine yönlendirilmesi anlamına taşıyacaktır.

"Anayasa'ya aykırı"

Böylece devletin sanatı ve sanatçıyı koruması görevini de ihlal etmektedir. Bu itibarla Anayasa’nın 64. maddesine aykırıdır. Aleviliği din/inanç olarak görmeyi reddedip de, folklorik/kültürel bir zemine oturtan teklif maddeleri, AİHM içtihatlarıyla yorumlanan AİHS’nin 9. ve 14. maddelerine de aykırı olduğundan, Anayasa’nın 90. maddesine de aykırıdır.”