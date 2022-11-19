CHP'den çocuk politikaları çalıştayı

CHP'li Prof. Dr. Yüksel Taşkın, çalıştayla ilgili yaptığı açıklamasında "Millet iktidarının çözmek için uğraşacağı en önemli konulardan bir tanesi çocuklarımıza uygun politikalar üretmek" dedi.

CHP, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 'Çocuk Politikaları Çalıştayı' düzenledi.

Çocuk haklarını vurgulamak, bütüncül, sürdürülebilir, kapsamlı çocuk politikalarını oluşturmak amacıyla düzenlenen çalıştayın ilk bölümünde 'Türkiye'de Çocuk' konulu sunum yapıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, "Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, 2021’de 0-17 yaş arasındaki çocuk sayısı, 22 milyon 738 bin kişi. Nüfusun yüzde 27’si bu. Ama 1970’te nüfusun yarısı çocukmuş. Bugün aşağı yukarı dörtte biri çocuk. Ama bu oranla bile AB ortalamasının çok çok üzerindeyiz. Çok sayıda Avrupa devletinden daha fazla çocuğumuz var. Çocuklara yönelik yapılacak her olumlu şey, geleceğimize dair son derece olumlu bir alan da açacaktır. En fazla üzerinde düşünmemiz gereken şey, çocuk odaklı politikalardır" diye konuştu.

"Türkiye'nin yarınlarını yeniden inşa edeceğiz"

Çocukların toplumun geleceği olduğunu belirten Taşkın, "Canlarını bile koruyamadığımız çocuklar arasında, kim bilir ne bilim insanlarını, kim bilir sporcuları, ne büyük sanatçıları yitiriyoruz. Bunun farkında bile değiliz. Millet iktidarının çözmek için uğraşacağı en önemli konulardan bir tanesi çocuklarımızın, toplumun geleceğini korumak ve buna uygun politikaları üretmek olacaktır. Umuyorum ki Türkiye’nin yarınlarını yeniden inşa edeceğimiz politikaları burada hep birlikte oluşturacağız. Millet iktidarı o politikaları uygulamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır" dedi.

"Çocuğu, muhtaç kategorisinde değil, özne olarak görüyoruz"

DHA'nın haberine göre Taşkın, belirli bir çocuk grubu ile ilgili değil, bütün çocuklara yönelik kapsamlı politikalar hazırladıklarını kaydederek, "Çocuğun, hayata etkin ve adil katılımı için güçlenmesi ve güçlendirilmesi, önce güçlendirilecek sonra kendi kendini güçlendirecek. Çocuğu, muhtaç kategorisinde değil; özne olarak görüyoruz. Bu anlamda, mevcut popülist siyasetle çatışıyoruz. Popülist siyaset ve iktidardaki temsilcisi; insanları muhtaç olarak görmeyi, onlara yardım ederken hayırseverlik üzerinden bakmayı çok seviyor. Biz ise böyle bakmıyoruz. İnsanların, hayata katılım haklarının önündeki engeller kaldırılacak ki eşit bireyler olarak hayata katılabilecekler" ifadelerini kullandı.





