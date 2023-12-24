CHP'den PKK adının geçmediği terör bildirisi

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Türkiye, Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberlerle sarsıldı.

Terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen hain saldırılarda 12 askerimiz şehit düştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekillerinin imzasıyla terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı.

Bildiriyi CHP ve DEM Parti grupları imzalamadı.

CHP kendi bildirisini paylaştı

Yoğun tepkilerin ardından CHP, kendi bildirisini paylaştı.

CHP'nin bildirisinde terör örgütü PKK'nın adının geçmemesi ise dikkat çekti:

Ülkemiz 22-23 Aralık 2023 geceleri gelen kara haberlerle sarsılmıştır. On iki vatan evladının şehit düştüğü alçak saldırılar terörün kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir.



Terörü, hain terör örgütünü ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Bu menfur saldırıları planlayan, azmettiren ve gerçekleştiren teröristler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır.



Askerlerimizin can güvenliği ve yaralılarımızın sağlık durumu en başta gelen endişe kaynağımızdır. İki gece üst üste aynı bölgede 12 şehit verilmesi yanında, halen bölgede bulunan Mehmetçiklerimizin güvenliğinin tam olarak sağlandığına ilişkin sağlıklı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaması, Milletimizin acısını ve üzüntüsünü daha da artırmaktadır.



Bu nedenle, bu geceden tezi yok, TBMM'nin hiç zaman kaybetmeden derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı'nın Gazi Meclis'e gelerek Milletvekillerini bilgilendirmesi zorunludur. Ancak bu oturum sonrasında bölgeden ve gelişmelerden kapsamlı ve doğru şekilde bilgi alan siyasi parti gruplarının ortak bir metin çalışması yapabileceğini düşünüyoruz.



Hain saldırıların neden engellenemediğinin ve sorumluların ihmalleri olup olmadığının açıklığa kavuşturulmadan atılacak adımları şehitlerimizin hatırasına bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz.



Bunun yanında, milletimizi tarifsiz bir üzüntüye ve eleme gark eden böylesine acı ve elim olayın ardından Ulusal Yas ilan edilmesi bütün toplumun ortak talebidir. İktidarı, daha fazla gecikmeksizin bu yönde tutum almaya davet ediyoruz.



Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.



Milletimizin başı sağ olsun.