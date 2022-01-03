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    CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca'na uyarı cezası

    CHP Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya uyarı cezası verdi.
    • DHA
    • 03.01.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 17:28
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    CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca'na uyarı cezası

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle Fethiye Belediye Başkanı Ali Karaca da bir kişi ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle YDK'ya sevk edildi.

    CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), bugün Genel Merkez'de toplandı. Toplantıda, Özcan ve Karaca'nın dosyaları da görüşüldü.

    UYARI CEZASI VERİLDİ

    Toplantıda, Özcan ile Karaca hakkında uyarı cezası verilmesi kararlaştırıldı.

    CHP'den yapılan bilgilendirmede, "Yüksek Disiplin Kurulu’nun 03.01.2022 tarihli toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında 'uyarma cezası' verilmiştir" denildi.

    CHP den Tanju Özcan ve Alim Karaca na uyarı cezası #1


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