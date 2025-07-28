CHP'den tepki çeken eylem: Atatürk portresinin yerine İmamoğlu resmi koyuldu

CHP, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu için ilk Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi’ni önceki gün Ankara’da açmıştı.

Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bu ofis bir partiye değil, milletin ortak geleceğine aittir. Bina CHP’ye ait olabilir ama biz bu ofisi genel merkezden bağımsız olarak konumlandırdık” ifadelerini kullanmıştı.

ATATÜRK PORTESİ, İMAMOĞLU RESMİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Ancak ofisin salonunda bulunan Atatürk portresinin sessizce kaldırılarak yerine Ekrem İmamoğlu'nun afişinin asılması, dikkat çekti.

GENEL MERKEZDE DE ATATÜRK PORTRESİNİ KALDIRDILAR

Benzer bir uygulama kısa süre önce genel merkezdeki basın açıklama salonunda da görülmüş, Atatürk resmi yerinden alınmıştı.

Tüm bunlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün parti hafızasından silinmeye çalışıldığı ve yerine yeni figürlerin öne çıkarıldığı yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi.