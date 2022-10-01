CHP'li 10 başkandan bir bildiri daha

Ordu'da bir araya gelen CHP'li büyükşehir belediye başkanları yayınladıkları bildiride İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek verdi.

CHP'de büyükşehir başkanlarının toplantıları devam ediyor. 10 büyükşehir belediye başkanı bu kez Ordu'da toplandı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un ev sahipliğindeki toplantı, Altınordu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması" programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı. Toplantıdan, önceki toplantılarda olduğu gibi 10 başkanın imzaladığı bir bildiri çıktı. "Hizmet üretmeye devam ediyoruz" CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun (kürsüde), CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı buluşmasının ortak bildirisini açıkladı.

“11 Büyükşehir Belediyemiz, vatandaşlarımızın yıllardır ihmal edilen temel sorunlarının çözümüne odaklanan, sosyal belediyecilik ilkesini esas alan; kapsayıcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmet üretmeye devam etmektedir.

Belediyelerimiz, vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan hizmetlerini sürdürürken, ne yazık ki, iktidarın siyasi baskılarına ve engelleme girişimlerine maruz kalmaktadır. İktidar, bir yandan belediyelerimizin yetki ve gelirlerini azaltan kararlar alırken, bir yandan da hukuksuz soruşturmalarla baskı kurmaya ve belediye başkanlarımızı haksız ithamlarla itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır.

Uyduruk ve zorlama algı operasyonlarıyla, belediye başkanlarımıza kumpaslar kurulmaktadır. Devlet ahlakı ile bağdaşmayan hadsiz açıklamalarla belediye başkanlarımız hedef gösterilmektedir. Son olarak Mersin'de bir terör saldırı yaşadık. Bu saldırıyı yapanları ve bu saldırıdan medet umarak siyasi çıkar sağlamaya çalışanları kınıyoruz.

Mersin Büyükşehir Belediyemizi ve CHP'yi terörle yan yana getirme hadsizliğinde bulunan tüm çevreleri de en güçlü şekilde lanetliyoruz. CHP, avukat bürolarında değil savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Atatürk'ün partisini terörle yan yana getirmeye çalışmak, kimsenin haddi değildir.





Tunç Soyer'e destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında açılan soruşturmalar da işte bu anlayışın bir ürünüdür. İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümündeki görkemli kutlamalara ortak olamayanların hazımsızlık içinde olduğunu biliyoruz. Bu soruşturmalarla belediye başkanlarımıza itibar suikastleri düzenlendiğini biliyoruz.

Büyükşehir belediye başkanlarımızla bir kez daha altını çiziyoruz ki: Bu itibar suikastlerine asla pabuç bırakmayacağız. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin, büyükşehir belediye başkanımıza yönelik "hadsiz” ve “ahlaksız” ifadelerini ayıplıyor, İzmir halkına ve tüm milletimize hakaret sayıyoruz.

Siyasi iktidarın motivasyonu tamamen oy kaygısı olan bu baskı politikası, artık vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin önünü kesen organize bir kötülük halini almıştır. Toplantımızda, bu sorunlu çabalar kapsamlı olarak değerlendirilmiş, tüm engelleri ve baskıları milletimizle birlikte aşmaktaki azim ve kararlılığımız güçlü bir şekilde vurgulanmıştır.

"İktidarı uyarıyoruz"

İktidarı bir kez daha uyarıyoruz: Bir belediye başkanımıza yapılan saldırı, tüm belediye başkanlarımıza yapılmıştır. Önümüzdeki süreçte bu baskıların artacağını biliyor ve milletimize söz veriyoruz. Bu baskılara karşı tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanmaktan geri durmayacağız.

Seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik baskılar aramızdaki dayanışmayı da azmimizi de artırmaktadır. Bu baskılar gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarıdır. Milletimiz müsterih olsun: Biz tüm engelleri halkımızla birlikte aşmaya ve hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."