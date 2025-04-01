CHP'li başkanlar, nikah masasına oturdu

İHA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, CHP'nin Olağanüstü Kurultay kararı nedeniyle öne çektikleri nikahlarını 1 Nisan’da gerçekleştirerek sevenlerine sürpriz yaptı. Çift, Menteşe Konakaltı Kültür Merkezi'nde düzenlenen sade ancak anlamlı bir törenle hayatlarını birleştirdi.

"ÖMÜR BOYU SÜRECEK BİRLİKTELİĞİMİZE ADIM ATTIK"

Başkan Ahmet Aras, nikah töreninin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Bugün hayatımızın en özel anlarından birini yaşadık. Ailemiz ve sevdiklerimizin huzurunda, Menteşe Konakaltı Nikah Salonu’nda gerçekleşen törenle ömür boyu sürecek birlikteliğimize adım attık. Bu mutlu günümüzde sevincimizi paylaşan herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. Hep birlikte, sevgi ve dayanışma içinde daha güzel bir geleceği inşa etmeye devam edeceğiz.

Paylaşım, "Sevgi ve saygılarımızla, Gonca Köksal & Ahmet Aras" sözleriyle sona erdi.