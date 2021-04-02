CHP'li Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, Maltepe sahil yolunda alkolün etkisiyle bir araca arkadan çarptı. Olay yerine özel kalemini gönderdi.

İstanbul Maltepe sahil yolunda meydana gelen bir kazayı yapanın Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç olduğu ortaya çıktı.

ALKOLLÜYKEN ARAÇ SÜRDÜ, KAZA YAPTI

Alkollü olarak direksiyon başına geçen CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, önündeki aracı farketmedi, arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerinden uzaklaşan Kılıç, kaza yerine başkasını gönderdi.

ÇARPTIĞI KİŞİ KAMERAYA KAYDETTİ

Tüm o anlar, aracına çarptığı kişi tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; Kılıç'ın aracı ve çarptığı arabanın son halleri yer alıyor. Kazayı gören tanıklar da ifade veriyor.

CHP'li belediye başkanı Ali Kılıç, alkollü araç kullanırken kaza yaptı

BELEDİYE'DEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Maltepe Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "bir personelimiz" vurgusu yapılarak şöyle denildi. "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır"