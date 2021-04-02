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    CHP'li belediye başkanı Ali Kılıç, alkollü araç kullanırken kaza yaptı

    CHP'li belediye başkanı Ali Kılıç, alkollü araç kullanırken kaza yaptı

    CHP'li Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, Maltepe sahil yolunda alkolün etkisiyle bir araca arkadan çarptı. Olay yerine özel kalemini gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2021 - 21:37
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 21:56
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    İstanbul Maltepe sahil yolunda meydana gelen bir kazayı yapanın Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç olduğu ortaya çıktı.

    ALKOLLÜYKEN ARAÇ SÜRDÜ, KAZA YAPTI

    Alkollü olarak direksiyon başına geçen CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, önündeki aracı farketmedi, arkadan çarptı.  Kaza sonrası olay yerinden uzaklaşan Kılıç, kaza yerine başkasını gönderdi.

    CHP li belediye başkanı Ali Kılıç, alkollü araç kullanırken kaza yaptı #1

    ÇARPTIĞI KİŞİ KAMERAYA KAYDETTİ

    Tüm o anlar, aracına çarptığı kişi tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; Kılıç'ın aracı ve çarptığı  arabanın son halleri yer alıyor. Kazayı gören tanıklar da ifade veriyor.

    CHP'li belediye başkanı Ali Kılıç, alkollü araç kullanırken kaza yaptı

    CHP li belediye başkanı Ali Kılıç, alkollü araç kullanırken kaza yaptı #2

    BELEDİYE'DEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

    Maltepe Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "bir personelimiz" vurgusu yapılarak şöyle denildi. "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır" CHP li belediye başkanı Ali Kılıç, alkollü araç kullanırken kaza yaptı #3

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