CHP'li belediye başkanları Genel Merkez'de toplanacak

ANKA

CHP'li belediye başkanları yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Genel Merkez'de bir araya gelecek..

Toplantının gündem maddelerinden biri de son zamanlarda gündem olan akraba atamaları.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, toplantıda Genel Başkan Özgür Özel'in son zamanlarda açıkladığı belediyeleri ilgilendiren konuların görüşüleceğini söyledi.

Zeybek, bunun yanı sıra geçmişte görev yapmış belediye başkanlarının yeni seçilenlere tecrübelerini aktaracağını da belirtti.

"Uzun soluklu bir toplantı olacak"

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Biliyorsunuz Türkiye'de 30 tane büyükşehir belediyesinin dışında 51 tane de il belediyemiz var. Bunların 21 tanesinin belediye başkanlığını da CHP'nin adayları kazandı. Biz yarın 21 il belediye başkanımızla Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında bir toplantı gerçekleştireceğiz. Uzun soluklu bir toplantı olacak. Pek çok konu başlığı bu toplantıda görüşülecek.



Bunlardan önemli saydığımız konu başlıklarından bir tanesi de geçmişte bu görevi yapmış olan belediye başkanlarımızın, yeni seçilen arkadaşlara bir deneyim aktarımı, tecrübe aktarımı ile ilgili bir çalışması olacak.



Onun ötesinde Sayın Genel Başkanımızın son zamanlarda açıklamış olduğu, belediyelerimizi ilgilendiren yerel yönetimlerde CHP'nin önümüzdeki sürece ilişkin pek çok konu başlığını açacağız. Yine belediye başkanlarımız kendilerine ayrılan süre içinde de illeriyle ilgili konuları da gündeme getirecekler.



Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede konu başlıklarından bir tanesi yerel yönetimlerin borçlar meselesi vardı. Bakanlıklarda ve Cumhurbaşkanlığı'nda Stratejik Planlama Başkanlığında, Bütçe Başkanlığında bekleyen yatırım programları vardı. Bütün bunlara ilişkin de bir güncelleme yapacağız ve yarın da zaten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'yla da bir görüşmemiz olacak. Bu görüşme öncesinde de belediye başkanlarımızın kendilerini illerini ilgilendiren, kendi illerindeki yatırımları, projeleri başlamış ya da başlayacak olan projeyle ilgili konularda da bir görüş alışverişinde bulunacağız.