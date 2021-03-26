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    CHP'li Bilecik Belediyesi, Atatürk heykelini yeniden yaptırdı

    CHP'li Bilecik Belediyesi, Atatürk heykelini yeniden yaptırdı

    Bilecik Belediyesi Atatürk Parkı'ndaki heykeli, Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle yeniden yaptırıp eski yerine koydu.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2021 - 20:07
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 20:15
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    Son günlerde adı İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili hazırlattığı billboardlarla duyulan CHP'li Bilecik Belediyesi Başkanı Semih Şahin, şimdi de Atatürk heykeli çalışmasıyla gündemde...

    PARKA, ATATÜRK VE KÖPEĞİNİN HEYKELİ KOYULMUŞTU

    Bilecik Belediyesi, geçtiğimiz ayda Atatürk Parkı’na Atatürk ve köpeği Foks’un heykelini koyup açılışını yapmıştı

    ATATÜRK'E BENZEMİYOR DİYE YENİDEN YAPILDI

    Açılışın ardından bir ay geçmeden Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle kaldırılıp bakıma alınan heykel, yapılan çalışmanın ardından yeniden eski yerine koyuldu.

    CHP'li Bilecik Belediyesi'nden Atatürk ve köpeği Foks'un heykeli VİDEO

    CHP li Bilecik Belediyesi, Atatürk heykelini yeniden yaptırdı #1

    CHP li Bilecik Belediyesi, Atatürk heykelini yeniden yaptırdı #2

    CHP li Bilecik Belediyesi, Atatürk heykelini yeniden yaptırdı #3

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