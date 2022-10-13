Basın Kanunu görüşmelerinde teklife tepki gösteren CHP'li vekil Burak Erbay, kürsüde cep telefonunu kırarak gençlere "Kanun kabul edilince ihtiyacınız kalmayacak" dedi.

TBMM Genel Kurulunda Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 19. madde görüşmeleri devam ediyor..

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak kürsüye çıktı.

Telefonunu kırdı

Kürsüde cep telefonunu kıran Erbay, gençlere seslenerek "Eğer buradaki yasa Meclis’ten geçerse, bu telefon artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacaktır" dedi.

Çekiçle kırdığı telefonu yere atan Erbay, şu ifadeleri kullandı:

"Yasa Meclis'ten geçerse bu telefona artık gerek kalmayacak"

"Bu yasa gençleri çok ilgilendiriyor. Ben buradan 15-16-17 yaşında ve özellikle 2023'te Türkiye'nin kaderini belirleyecek, 18-19-20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum.

İstediğiniz yere tatile gidemiyorsunuz, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğini tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Mutsuzsunuz. Bunun sebebi AKP iktidarı ve peşine takılan MHP. Tek özgürlüğünüz var. Instagram, Youtube, Facebook var. Orada haberleşiyorsunuz.

Bugün 12 Ekim. Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse, bu telefon artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Ama 2023 Haziran'da o genç kardeşlerim size gereken dersleri verecektir."

CHP'li Burak Erbay TBMM kürsüsünde çekiçle telefonunu kırdı VİDEO









