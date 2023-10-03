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Türkiye'de seçimin ardından muhalefette ayrışma sürerken, değişimciler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan kaldırmaya kararlı..

Ağır yenilgi sonrası CHP'de Kılıçdaroğlu taraftarları da genel başkanlarının yanında durmaya devam ediyor.

tv100 kanalında Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'na katılan CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat, Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı açıklamalarıyla gündem oldu.

"Kılıçdaroğlu'na saldırmak, Mustafa Kemal'e saldırmaktır"

Kılıçdaroğlu'nun, Atatürk'ün koltuğunda oturduğunu söyleyen Canpolat, "Siyasette ilkeli değerler üzerinde tartışmak lazım. Ben ne dediğimi biliyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu koltuk Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğudur. Kılıçdaroğlu'na saldırmak, Mustafa Kemal'e saldırmaktır." dedi.

"Kılıçdaroğlu, CHP'nin koptuğu alanlarla CHP'yi barıştırmaya çalıştı"

Açıklamaları sonrası, programdaki konuklardan tepki alan Canpolat sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin gelenekleri vardır. Dönem dönem parti içi merkeze çekilir, dönem dönem sağa ve de sola. Ama CHP son 30 yıldır sürekli merkeze, merkez sağa çekilerek bir siyaset süreci başlatmıştır. CHP'nin koptuğu alanlar vardır. Kılıçdaroğlu, CHP'nin koptuğu alanlarla CHP'yi barıştırmaya çalıştı. Muhafazakarlarla barıştırdı, milliyetçilerle barıştırdı. Ve Türkiye'nin tamamını kucaklayacak bir siyaset ortaya koymuş oldu."