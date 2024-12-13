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Haber Merkezi

Suriye Milli Ordusu'nun 2 hafta önce başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Şam'daki 53 yıllık Esed rejimi yıkıldı.

Esed ve yandaşlarının bir çoğu ülkeden kaçarken, muhaliflerin oluşturduğu yeni yönetim, kapsayıcı bir hükümet için çalışmalarını hızlandırdı.

ESED'İ SAVUNAN CHP'DEN SURİYELİLERE "LAİKLİK" TAVSİYESİ

Daha önceden Esed rejimini savunan açıklamalara imza atan, hatta iktidar olmaları halinde rejime tazminat ödeyip, Türk ordusunu Suriye'den çekme vaadini mektupla bizzat Esed'e ileten CHP yönetimi, bu kez de Atatürk ve laiklik üzerinden Suriye'deki yeni oluşuma yakınlaşmaya çalışıyor.

"ATATÜRK NE YAPTIYSA AYNISINI YAPIN"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin düzenlediği basıntoplantısında, Suriye’deki yeni yönetime şu tavsiyelerde bulundu: