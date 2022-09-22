CHP'li Engin Altay: Paşa paşa, tıpış tıpış gidecekler

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, iktidarın göçmen politikasını eleştirerek, "Türkiye'nin sokaklarını bunlardan kurtaracağız. Paşa paşa, tıpış tıpış gidecekler" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, İzmir İl Başkanlığı’nda Türkiye gündemi ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya CHP Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Özcan Purçu katıldı.

"Türkiye'yi siz Batı'nın göçmen deposu yaptınız"

Hükümetin göçmen politikasını eleştiren Altay, şunları söyledi:

"Sokaklarımızda huzur kalmadı. İnsan haklarına saygılıyız. Ülke olarak savaştan kaçanlara bakabilecek kabiliyetteyiz. Ama Türkiye’nin dokusunu bozamazsın, buna hakkın yok. Türkiye’yi siz batının göçmen deposu yaptınız. Bunların bir huyuna hastayım. Dışarda kapalı kapılar ardında her türlü pazarlığı yaparlar. İçerde de sahte kabadayı gibi efelenirler. Böyle devlet yönetilir mi? Türk milletinin hiçbir yöneticisi bizi bu kadar zorda ve darda bırakmadı. Göçmen meselesiyle ilgili Suriyelisi, Afgan’ı fark etmez. Türkiye’nin sokaklarını bunlardan kurtaracağız. En geç 2 yıl içinde sokaklarımız 5- 6 yıl önceki huzur iklimine dönecek. Paşa paşa, tıpış tıpış gidecekler. Suriye merkezi yönetimiyle görüşmeden bu işi çözemezsiniz demiştik. Putin söyleyince değil de keşke 5 yıl önce 'Bay Kemal' söyleyince bu noktaya gelseydin, bugün Türkiye’de 4,5 milyon Suriyeli ve Afganlı olmazdı. Putin söyleyince diyalog kapısını açıyorsun. Bay Kemal sana bunu yıllardır söylüyor."





"2023 hazirana kadar sıkın dişinizi"

Konuşmasının sonunda ekonomik tabloya da değinen Altay, "Erdoğan iktidara geldiğinde hazinenin 243 milyar lira borcu vardı. Bugün bu borç tam 14 kat arttı. Bugün 3 trilyon 651 milyara ulaştı. Hayırlı olsun. Bunu millet ödeyecek. Faiziyle beraber 7 trilyon, bu milletin sırtına al sana yük. Çiftçiye, esnafa, sanayiciye destek yok. Mezuna iş yok, para nerde? Para beşlide. Para New York’ta. Millet ekonomik imkansızlıklardan dolayı bunalıma girmiş. Kur korumalı mevduattan dolayı 100 milyara yakın para gitti. Zenginin servetini korumak için milletin parasını topladılar, bu havuzdan alıp zengine verdiler. Milletin sabrı taştı. Sıkın dişinizi. Sandığın geleceği gün belli. 2023 Haziran’a kadar sıkın dişinizi" diye konuştu.