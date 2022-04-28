CHP'li Engin Altay'a DEVA Partisi'nin seçim kararı soruldu

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, DEVA Partisi'nin seçim kararı ile ilgili "'İttifaktan ayrılıyorum' demiyor, 'müstakil gireceğim seçime' diyor. 6'lı masada hiç ama hiçbir sorun yok" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altay, TBMM’nin Ramazan Bayramı nedeniyle 10 Mayıs Salı gününe kadar çalışmalarına ara verdiği hatırlatarak, "Tabii büyük beklenti vardı. 'Emekli ikramiyesi artacak' diye beklenti içine giren emeklilerimizin umudu askıda kaldı. 'Asgari ücret güncellensin' umudu askıda kaldı. Doktorlar ve sağlık çalışanlarının ekonomik iyileştirmesi askıda kaldı. Bayramdan önce bunlar halledilmeliydi" dedi.

"6'lı masa yıkılsın diye çok uğraşıyor"

DHA'nın haberine göre, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altay, DEVA Partisi’nin seçim kararı ile ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"27'nci Dönem Milletvekili Seçimi oy pusulasında Cumhur İttifakı var; AK Parti, MHP bir sütun içinde. İttifaksız seçime girenler var. Ve Millet İttifakı var; CHP, Saadet Partisi, İyi Parti. Önümüzdeki seçimde Millet İttifakı sütunundaki parti sayısı artabilir. Sayın Babacan'ın da söylediği bu; 'İttifaktan ayrılıyorum' demiyor, 'müstakil gireceğim seçime' diyor. Burada bu kadar kafa karıştıracak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hem Bahçeli, hem Erdoğan '6'lı masa yıkılsın' diye çok uğraşıyor.

"6'lı masada hiç ama hiçbir sorun yok"

Bu 6'lı masa da sanıyorum Gezi gibi Erdoğan bakımından ve daha çok Bahçeli bakımından bir paranoyaya dönüşmeye başladı. Bir korkunun işaretidir. Bu doğru işler yaptığımızın işaretidir. 6'lı masada hiç ama hiçbir sorun yok. Bugün Sayın Temel Karamollaoğlu açıklamasında, 'seçim tarihi açıklandığı gün, adayımızı açıklayacağız' dedi. Nokta. Ben bir soru sorayım o zaman; Bahçeli 'adayım Erdoğan' dedi bugün. Erdoğan, senin adayın kim?"