CHP'li Engin Özkoç: 6'lı masanın adayı hazır

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısında, seçim zamanı açıklandığı gün adaylarını ilan edeceklerini söyledi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin TBMM grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği 10 soruya yanıt verdi.

"Adayımız hazır"

Grup Başkan Vekili Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoaroğlu'na yönelttiği sorulara ilişkin, "Sen aday mısın, değil misin, önce onu açıkla. 6'lı masanın adayı hazır. Seçim gününü söyle, adayımızı açıklayacağız." dedi.

"Devletin yanındayız ama sen devlet değilsin"

Bütün terör örgütlerini lanetlediklerini belirten Özkoç, "Ordumuzun ve emniyet teşkilatımızın terörle mücadelede yaptıkları bütün mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Devletin politikalarından sonuna kadar yanayız ama sen devlet değilsin." ifadelerini kullandı.



