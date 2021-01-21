CHP'li Engin Özkoç 'aşı nerede' diye sorarken Özgür Özel, koronavirüs aşısı oldu

CHP'li Engin Özkoç 'aşı nerede' diye sorarken Özgür Özel, koronavirüs aşısı oldu

Türkiye'nin aldığı koronavirüs aşılarının yetersiz olduğu eleştirilerinde bulunan CHP'liler de aşılarını yaptırıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 1 yıl geride kalırken, geliştirilen aşılardan Türkiye'nin temin ettiği Çin ürünü Sinovac aşılarının uygulanmasında bir hafta geride kaldı.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE AŞI YAPILDI

Sağlık çalışanları ve 90 yaş üzeri dahil 1 milyondan fazla kişi aşılanırken, sırası gelen diğer vatandaşlar da aşılarını yaptırıyor.

"AŞILAR YETERSİZ" İDDİASI

30 milyon aşının daha getirileceği Türkiye'de, aşıların yetersiz olduğu iddiaları tartışma yarattı.

ENGİN ÖZKOÇ "AŞI NEREDE" DERKEN, ÖZGÜR ÖZEL AŞISINI OLDU

CHP milletvekili Engin Özkoç'un sosyal medya hesabından 'Yeterli aşı nerede' paylaşımı sonrası partili meslektaşı Özgür Özel'in kendisine aşı yapılırken çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaşması dikkat çekti:

"Sıram geldi Covid-19 aşımı oldum. Sırası gelen herkesin tereddütsüz aşı olmasını bir kez daha öneriyorum. En büyük kaygım yeterli dozda aşının hala daha tedarik edilememiş olması. Bu kabusun bitmesi ancak yaygın aşılama ile mümkün."