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    CHP'li Engin Özkoç'tan 15 Temmuz paylaşımı

    CHP'li Engin Özkoç'tan 15 Temmuz paylaşımı

    CHP'li vekil Engin Özkoç, "Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM’ye gitmek için yola çıkmıştı" dedi.
    • 27.05.2022 - 20:12
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 20:13
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 'kaçmakla' ilgili iddialar ortaya atmıştı.

    Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Siz Erdoğan'ı 15 Temmuz'da kaçırtamadınız. Ama sen gece 23.00'de tankların arasından kaçtın." ifadelerini kullandı.

    Bunun üzerine CHP'den bir açıklama geldi.

    "15 Temmuz'da Erdoğan saklanırken, CHP'li vekiller TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı"

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 Temmuz'da CHP Genel Başkanı ve milletvekillerinin TBMM'ye gitmek için yola çıktığını söyledi:

    "Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM’ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!"

    CHP li Engin Özkoç tan 15 Temmuz paylaşımı #1

    Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'u televizyon izlemişti

    Özkoç'un bu ifadeleri akıllara CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesine ait görüntülerini getirdi.

    Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin olduğu gece Atatürk Havalimanı'nda tanklardan kaçarken görülmüş, darbe gecesini Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde halkın direnişini televizyondan izleyerek geçirmişti.

    Kılıçdaroğlu'nun havalimanındaki kaçış videosu ARŞİV

    CHP li Engin Özkoç tan 15 Temmuz paylaşımı #2

    CHP li Engin Özkoç tan 15 Temmuz paylaşımı #3


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