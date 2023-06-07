CHP'li Eren Erdem, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef aldı CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından koltukla kandırılan isimlerden biri olan Eren Erdem, ilk iş olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik çirkin ifadelerle dolu bir açıklama yaptı.

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CHP'de seçim yenilgisi ardından başlayan kriz derinleşiyor.

Tabanda istifası beklenen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MYK'da yaptığı köklü değişiklikle yetindi.

Muhalif kesimde büyük ölçüde istifa beklenirken Kılıçdaroğlu'nun tüm süreç boyunca kendisi için destek açıklamalarında bulunan isimleri parti yönetimine aldı.

Seçim öncesinde milletvekilliği için türlü çabalar harcayan fakat başaramayan Eren Erdem bu süreçte MYK'ya girdi.

CHP'nin Sosyal Medya Yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Erdem, partilileri ilk açıklamasında istifa çağrıları karşısında direnen Kılıçdaroğlu'na güvenmeye çağırdı.

"Kılıçdaroğlu'na güvenin"

Erdem şöyle konuştu:

"Özellikle genç kardeşlerime, arkadaşlarıma sesleniyorum: Karşınızda iktidar medyasının anlattığı, tanıttığı değil, seçim kampanyası boyunca sizleri kendisine hayran eden Kemal Kılıçdaroğlu’nu göreceksiniz…



Çok sevdiğiniz gerçek Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Cumhuriyet Halk Partisine güvenin…"

"Fahrettin Altun'a saldırdı: Ensende boza pişireceğim"

Sosyal medyadaki çalışmalarının temelinin doğru bilginin yayılmasına katkıda bulunmak ve dezenformasyonla aktif mücadele etmek olacağını söyleyen Erdem, konuşmasının sonunda ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef aldı.

Erdem, "Son sözümü şöyle ifade etmek istiyorum. Sevgili Fahrettin Altun… Ensende boza pişireceğim. Sana o dezenformasyon kampanyalarını yaptırmayacağım." dedi.

FETÖ'ye yardımdan yargılandı

Erdem'in bu saldırgan üslubu tepki çekerken, eski paylaşımları ve geçmişinde FETÖ ile olan ilişkileri de yeniden gündeme geldi.

CHP'li Erdem, FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinin kapatılması döneminde 'ifade özgürlüğü' kavramını kendine kalkan ederek günlerce gazeteye gitti ve burada destek açıklamaları yaptı.

Kumpas belgelerini yayınladı

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunma hazırlıkları yaptığı tarihlerde kurduğu ilişkiler sebebiyle geçmişte yargılanan Erdem, Karşı Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yaptığı sırada FETÖ’nün kumpas belgelerini yayınladığı için tutuklandı.

Eren Erdem bu süreçte muhalif cephede tanındı.

MİT tırları kumpası

Bu fırsatı kullanarak gazetecilikten siyasete geçen Erdem daha sonra, Can Dündar'ın MİT tırları kumpası ihanetine ortaklık etti.

Önce istifa istedi, MYK'ya girince çark etti

FETÖ ile ilişkileri ile dikkat çeken Erdem'in son dönemde yaptığı paylaşımlar da CHP seçmeniyle alay eder nitelikte.

Başarısızılık durumunda istifa seçeneğini sık sık paylaşımları ile dile getiren CHP'li Eren Erdem'in parti MYK'sına girdikten sonra seçimde büyük bir mağlubiyet yaşayan Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları uzun süre sosyal medyada gündem oldu.

Şeref sözünü unuttu

Erdem'in seçim kaybedilirse istifa edeceği üzerine şeref sözü verdiği paylaşım ise platformlarda dalga konusu oldu.