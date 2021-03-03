CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde liyakatsiz atamalar

Atamalarda liyakat vurgusu yapan CHP'nin yönetimindeki Esenyurt Belediye Başkanlığı'nda Mustafa Karatay'ın 4, Günnur Yıldırım'ın 2 müdürlüğe aynı anda atandığı ortaya çıktı.

Liyakat vurgusu yaparak adil atamaları gündeme getiren CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndaki atamaları ortaya çıktı.

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde Mustafa Karatay isimli bir şahsın, 1'den fazla göreve getirildiği belirlendi.

BİR KİŞİYE 4 ATAMA

Aynı anda 4 göreve atanan Mustafa Karatay'ın Basın ve Yayın Müdürü olmasının yanında, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini aynı anda yürüttüğü görüldü.

MÜDÜRLÜKLERDEKİ BİRDEN FAZLA ATAMALAR

Esenyurt Belediyesi'nin 'Müdürlükler' bölümünde de açıkça görülen atamaların yanında, Günnur Yıldırım isimli şahıs da dikkat çekti.

1 KİŞİYE 2 MÜDÜRLÜK

Günnur Yıldırım'a da Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlerinin verildiği ortaya çıktı.