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    CHP'li Faik Öztrak: Hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de önerdiğimiz kanunu çıkaracağız

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamalarına değinerek samimi olmadığını söyledi.
    • 07.10.2022 - 18:26
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    CHP'li Faik Öztrak: Hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de önerdiğimiz kanunu çıkaracağız

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Anayasa konusundaki açıklamalarına değinen Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

    "Biz hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de önerdiğimiz kanunu çıkaracağız"

    "Bugün Genel Başkanımız sosyal medyadan görüşlerimizi paylaştı. Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdı. Samimi olmadığını gösterdi. Zorba olduğunu kanıtladı. Özgürlükçü anayasa yapmak kim? Erdoğan kim? Biz iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu çıkaracağız. Anayasa'ya da geçireceğiz"

    CHP'li Öztrak: Hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de önerdiğimiz kanunu çıkaracağız VİDEO

    CHP li Faik Öztrak: Hem İstanbul Sözleşmesi ni hem de önerdiğimiz kanunu çıkaracağız #1


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