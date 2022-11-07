CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, aralık ayı başını işaret ederek "Genel Başkanımız, uzun süredir üzerinde yoğunlaştığı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu, önemli yatırım grubuyla görüştü"

"Sayın Genel Başkanımız bir süredir çok önemli dış temaslar gerçekleştiriyor. İlkin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), dünyanın sayılı üniversitelerine, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezlerine ziyaretler gerçekleştirdi. Dünya çapında Türk bilim insanlarımızı, laboratuvarlarında ziyaret etti. Yaptıklarını inceledi. Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılında gerçekleştireceğimiz, bilim, teknoloji, hamlesi için oluşturacağımız büyük koalisyonun temellerini attı. Geçtiğimiz hafta da Sayın Genel Başkanımız, bu sefer İngiltere'de, bunun girişimci ayağının geliştirilmesi ve finansmanı konularında çok önemli temaslarda bulundu. Dünya genelinde 5 trilyon dolarlık yatırımı yöneten, önemli yatırım bankalarıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde, 100 milyar sterlinlik yeni teknoloji ve risk sermayesi yatırımı olan 14 fon yöneticisiyle, 342 milyar dolarlık fon büyüklüğüyle dünyanın en büyük teknolojik yatırımlarını yapan önemli bir yatırım grubuyla da görüştü. Tüm bu ziyaretlerin çok önemli ve stratejik bir amacı var. Sayın Genel Başkanımız Türkiye'mizin, 4'üncü sanayi devrimini kaçırmasına müsaade etmemeye son derece kararlı"

CHP'li Faik Öztrak: Türkiye kasım sonu, aralık başını beklesin ViDEO



"Türkiye, kasım sonu aralık başını beklesin"

CHP'li Öztrak, gençlere temiz bir gelecek bırakmaya kararlı olduklarını söyleyerek, "Bizim hayalimizdeki Türkiye, dünyadaki yenilikçi kaynakları hızla kendine çeken, refah seviyesini hızla artıran, gelirin adil paylaşıldığı, sosyal adaletin sağlandığı bir Türkiye'dir. Tüm Türkiye, kasım sonunu, aralık başını beklesin. Genel Başkanımız, uzun süredir üzerinde yoğunlaştığı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye yepyeni bir ufka yelken açacak" diye konuştu.

"Her partiyle görüşmek demokrasinin gereğidir"

DHA'nın haberine göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, AK Parti'nin başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifini HDP'ye götürmesinin ilgili parti içinde tepkilere neden olduğu iddialarına ilişkin soruya, "Milletimizin oyuyla seçilip parlamentoya gelen her partiyle görüşmek demokrasinin gereğidir; ama siyasette tutarlı olmak da esastır. Siyasette nerede soyunduysanız, orada giyineceksiniz" dedi.