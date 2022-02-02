CHP Söözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir Cumhur İttifakı'ndan" sözlerini "kıymetiharbiyesi yok" ifadeleriyle yorumladı.

KRT TV canlı yayınına katılan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi hakkındaki söylemlerine tepki gösterdi.

AĞIRALİOĞLU, "BİZ OLMASAK CHP NE KADAR OY ALIR" DEMİŞTİ

Ağıralioğlu'nun ittifak ortakları CHP'yi hedef alarak "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan" sözleri yorumlayan Öztrak, hafta içinde konuya dair yaptığı açıklamadan daha sert bir çıkışta bulundu.

CHP'li Faik Öztrak'tan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na: Bu lafların kıymetiharbiyesi yok - VİDEO

ÖZTRAK'IN İLK TEPKİSİ "YUMUŞAKTI"

Söz konusu gelişmeleri geçtiğimiz hafta TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir." diyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, katıldığı KRT TV canlı yayınında ise daha sert söylemlerde bulundu.

"BU LAFLARIN KIYMETİHARBİYESİ YOK"

Öztrak şu ifadeleri kullandı.

"Aramızda soğuk rüzgar esmiyor. Sonuç itibarıyla Millet İttifakı rejimi değiştirmek için bir araya gelmiş partilerden oluşan ittifak. İttifakı oluşturan partilerin içinde kendine has, kendine özel fikirleri olabilir. Biz olmasaydık şöyle olurdu, böyle olurdu... Bunların kıymetiharbiyesi yok. Kıymetiharbiyesi olan tek şey, büyük amaç etrafında Türkiye'ye sandıkla demokrasiyi getirmek."