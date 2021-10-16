CHP'li Feyza Altun: AK Partili herkesten nefret ediyorum

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Feyza Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklama nedeniyle tepkilerin odağında.

Türkiye'de insanların ötekileştirildiğini savunup, bunun üzerinden siyaset yapan isimlerden biri olan Feyza Altun, Twitter hesabından adeta nefretini kustu.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Feyza Altun, "AKP'li herkesten nefret ediyorum ya tahammülüm yok." dedi.

Bu sözler üzerine Feyza Altun'a tepki tweet'leri peş peşe geldi.

Tweet'ini silmek zorunda kalan Feyza Altun, gelen tepkilerin ardından yeni bir tweet daha attı.

Altun, "Birilerinden nefret ettiğim için kendimden utanıyorum… Kötü bi duygu. Tahammülümün kalmaması beni üzüyor ve yakıştırmıyorum kendime." ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere Feyza Altun CHP Kadın Kollar Başkanlığına aday olmuştu.