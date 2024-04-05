CHP'li Gökçen: Hatay'da 1455 oyumuz yazılmadı CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gökçe Gökçen, yerel seçimlerin yapıldığı Hatay'da 1455 oyun vaktinde yazılmadığını belirtti.

DHA

Parti genel merkezinde Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi Binici ve Murat Bakan ile beraber basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Hatay seçimine ilişkin hukuki sürecin büyük ölçüde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"1455 oyumuzun vaktinde yazılmamış olduğunu tespit ettik"

YSK'da verilecek karar Hatay halkının iradesinin yansıması için. Daha geçtiğimiz yıl sevdiklerini kaybetmiş, yıkılan binalar arasında gözyaşlarını silmeye çalışan Hatay halkının ne düşündüğünün ortaya çıkmasıdır bizim mücadelemiz. İlk gün gittiğimiz zaman Lütfü Savaş ile AK Partili aday arasında oy farkı resmi verilerde 3 bin 890 olarak görünüyordu. Bugün itibarıyla 2 bin 569'a kadar gerilemiş durumda. Bu sadece ilk itirazlar, maddi hataların düzeltilmesi başvurularıyla gerçekleşti. İlk günden bugüne 1455 oyumuzun hukuka aykırı şekilde, vaktinde yazılmamış olduğunu tespit ettik. Süreç devam ediyor.

"Geçersiz oyların gerekçesi, tutanağa yazılmadı"

Hatay Büyükşehir seçimleri için toplam geçersiz oy sayısının 38 bin 900 olduğunu söyleyen Gökçen, şu ifadeleri kullandı:



298 sayılı Seçim Kanunu'na göre bir geçersiz oy varsa o oyun neden geçersiz sayıldığının gerekçesinin tutanağa işlenmesi gerekiyor. Fakat gördük ki, Hatay'da birçok geçersiz oyun gerekçesi tutanağa yazılmamış. Geçersiz oyların sayısı, iki aday arasındaki oy farkının 15 katını geçer duruma geldi. CHP lehine ortaya çıkacak bir sonuçta oyların yeniden sayımından çekinenler, başka yerlerde kendi lehine oldukları için oyları saydırıyorlar. Bizim burada herhangi bir siyasi müdahaleye karşı sizin göreviniz hukuka uymaktır, objektif olmaktır ve bu çifte standarda son vermektir. Geçtiğimiz yıl çok büyük bir acı yaşamış olan Hatay halkının iradesinin ortaya çıkması için, hele ki şimdiye kadar tespit ettiğimiz üzere silinen oyların CHP'ye ait olduğu ortaya çıktığı için geçersiz oyların yeniden sayılmasının ve hakkımız olanın Hatay halkına iade etmesini bekliyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)