CHP milletvekili Gürsel Tekin, iktidar olmaları halinde HDP'den de bakan çıkarılabileceğini söyledi.

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net'e konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"VEKİLLİK YAPAN NEDEN BAKAN OLMASIN"

Gürsel Tekin, iktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verilip verilmeyeceğine dair bir soruya şu sözlerle yanıt verdi:

"TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan, neden bakanlık yapmasın."

CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye neden bakanlık verilmesin-Video





DURSUN ÇİÇEK: "HDP'DEN SİCİLİ TEMİZ BİRKAÇ KİŞİ BAKAN YAPILABİLİR"

Önceki günde CNN Türk canlı yayınında konuşan CHP'li Dursun Çiçek de HDP'li bakan sorusuna, "Sicili temiz, İYİ Parti ve diğer milliyetçi kesimin, kimsenin itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan biri 2. tur için vadedilebilir. Dolayısıyla HDP seçmeni fire vermeden milletvekili adayına oy verebilir." ifadeleriyle karşılık vermişti.