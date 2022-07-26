CHP'li Gürsel Tekin'den imam Halil Konakçı'ya sert sözler

Yaptığı açıklamalarıyla CHP'li vekilleri kızdıran imam Halil Konakçı'ya bir tepki de Gürsel Tekin'den geldi...

İmam Halil Konakçı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklaması, CHP'li vekilleri kızdırmıştı.

Konakçı "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları, abileri, babaları, kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun?" demişti.

Gürsel Tekin'den sert tepki

Konakçı, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'den sonra Gürsel Tekin'den de sert tepki gördü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Hoca, seni hayallerinin ülkesine kavuşturacağım. Kabil'e tek gidiş uçak biletin benden. Bavulunu topla hemen rüyana kavuş. Laik Cumhuriyetin ekmeğini yeme. Tam istediğin hayatı yaşa.

Bunlar imam filan değil. Bunlar maaşlı çalışan. Kamu ahlakı olunca bunlar susar. Hırsızlık, yolsuzluk, çoluğa çocuğa tecavüz, kadın cinayeti, kul hakkı olunca ağızlarını bıçak açmaz. Çünkü bunlar müzik kutusu. Jetonu kim atarsa onun şarkısını çalarlar.

Bunların ağababaları İstanbul işgale uğradığında kadın feracesi ile uğraşıyordu. İngiliz askerlerine selam durdular. Niye? Para orada, güç orada. Kadınlara zulmetmek kolay. Sabah akşam kadın giysisi konuşurlar.





"O anayasaya uymaya mecbursun"

Kadın ne giyecek? Sana mı soracak. Bakanlara rüşvet veren adamı kahraman diye televizyona çıkarttılar. Bu ağzını açtı mı? Hayır. O zaman ne dediler? Günah işleme özgürlüğü. Kaçakçılığa gelince günah işleme özgürlüğü, şorta gelince yasak. Siz kimsiniz ya? Millet ne giyeceğini, ne içeceğini size mi soracak? Allah sizi başımıza veli mi tayin etti? Beğenmiyorsan mini etek giyme kardeşim. Giyene susacaksın. O anayasa orada durdukça ona uyacaksın. Sen devletin memurusun ya. O anayasaya uymaya mecbursun. Beğenmiyorsan da istifanı verirsin, siyasete mi atılıyorsun, şov mu yapacaksın ne yaparsan yap. Kabil'e tek gidiş biletin benden. Sevdiklerinle yaşa. Afganistan'da uyuşturucu batağına saplananları kurtar. Bıktık artık ya. Paraları vuracaklar, Venezuela'ya maske satmaya gidecekler, Bologna'da okuyacaklar, New York'ta ev alıp, Amsterdam'da paralarını saklayacaklar sonra sabah akşam kadınlar kaç çocuk yapsın, ne giysin? Size mi soracaklar? Siz kimsiniz?

Ülke uyuşturucu batağına dönmüş. Limanlara kokain yağıyor. Arabada seramik bardakta kokain çekip sonra utanmadan pudra şekeri diyorlar. Hoca sen bu konuda ağzını açtın mı? Kul hakkı var, yalancılık var, uyuşturucu ticareti var. Sustun. Niye? Çünkü para var, güç var. Tek konuları şort, etek. Moda danışmanı sanki. Böyle konuşacaklar, üç tanesi alkışlayacak, dört tanesi gidip bunlara para verecek, sağ eline yüzüğü takıp, parasını istifleyip yola devam edecek. Öbür tarafı konuşmak sıkar. Para gelmez o zaman. Mesele bu. Hoca, o anayasaya uyacaksın. Her harfine. Dinin, inancın, ne giydiğin seni ilgilendirir. Hukuka uygun hareket etmen hepimizi ilgilendirir. Devletin memuruysan memur gibi davranacaksın. Fethullah da senin gibiydi. Bu millet sureti haktan gözükenlerden çok çekti. Daha çekmeyiz."





Konakçı: Sen benim değil, İslam'ın düşmanısın

Konakçı da sosyal medya hesabından Tekin'e tehditlerinden korkmadığını belirterek şu yanıtı verdi:

"Gürsel Tekin ne sizden ne de tehditlerinizden asla korkmuyorum. Burası benim anavatanım, o sıkar biraz. Bu vatanı başı örtülü, yüzü sakallı Müslüman millet kurdu ve kurtardı. Ben son nefese kadar 1000 yıllık dedelerimin mirasına sahip çıkacağım. Sen benim değil İslam'ın düşmanısın."