CHP'li İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 50 zam teklifi

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Yönetimi'nin yarın belediye meclisine yüzde 50'ye varan su zammı teklifi getireceğini açıkladı.

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP’li İBB Yönetimi'nin İstanbul'da suya zam yapmak için teklif sunacağını söyledi.

"CHP'Lİ İBB YÖNETİMİ, YÜZDE 50'YE VARAN SU ZAMMI TEKLİFİ GETİRECEK"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama Göksu, "CHP’li İBB Yönetimi yarın İBB Meclisi’ne %50’ye varan su zammı teklifi getiriyor. İstanbullular adına vereceğimiz karar konusunda siz ne diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

İSKİ tarafından yeni getirilen teklife göre, hem tarifelere yüzde 25, hem de yüzde 25 ücretsiz insani su kullanım hakkını iptali ile birlikte İstanbul'da suya toplam yüzde 50 zam yapılması öngörülüyor.

İSKİ Genel Kurulu, 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İSKİ'nin Genel Kurulu'na zam teklifi getireceği öğrenildi.

YÜZDE 50 ZAM TEKLİFİ

İSKİ'nin ilk teklifi İstanbul' da suya yüzde 25 oranında zam yapmak.. Ancak zam bununla da sınırlı değil. Teklifte vatandaşa yüzde 25 oranında yansıyacak gizli bir zam daha var.

2019 yılında AK Parti Grubu'nun teklifi ile İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilerek uygulamaya konulan ücretsiz yüzde 25 insani su kullanım hakkının da iptal edilmesi isteniyor.

Böylece, İSKİ tarafından yeni getirilen teklife göre, hem tarifelere yüzde 25, hem de yüzde 25 ücretsiz insani su kullanım hakkını iptali ile birlikte İstanbul'da suya toplam yüzde 50 zam yapılması öngörülüyor.