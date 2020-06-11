CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olsun

CHP Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Topkapı Sarayı ve Ayasofya'nın müze olarak korunmasını hatta Slutanahmet Camisi'nin de müze olması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması önerisi, yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Muhalefet kanadından bu konuya dair çeşitli karşıt görüşler gelirken, daha da ilginç bir çıkış, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'ndan geldi.

KABOĞLU: "SULTANAHMET DE MÜZE OLMALI"

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Kaboğlu, Sultanahmet Camisi'nin de Ayasofya gibi evrensel miras olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar."