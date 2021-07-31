CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, kontrol için kendisini durduran trafik polislerini azarladı.

Milletvekili oldukları için istediklerini yapabileceklerini düşünen politikacılar arasına bir yenisi daha eklendi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durduran trafik polisleri, Aydoğan'ın tepkisi karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

Trafik kontrolü için kendisini durdurduklarını izah eden polislere sinirlenen Aydoğan, milletvekili olduğuna vurgu yaparak polisleri azarlamaya başladı.

"MİLLETVEKİLİ OLDUĞUNUZU NEREDEN BİLEYİM"

Görevli memur Aydoğan'a, "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" dedi. Aydoğan bu sözlerin ardından sesini daha da yükselterek, "Bakanının kimliğine bakabiliyor musun?" dedi.

CHP'li milletvekili Aydoğan, kendisinden kimlik isteyen trafik polisine kızdı-Video

"TBMM ALBÜMÜ VAR, AL ORADAN BAK"

Polis memuru "Bakanı tanıyabilirim" dedikten sonra Aydoğan sinirli bir şekilde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak" dedi.

"YANLIŞ DAVRANIYORSAM GEREĞİNİ YAP"

CHP'li vekile hatalı davrandığını söyleyen polis memuru, "Siz milletin vekilisiniz, yapmayın bunu" dedi. Aydoğan da "Yanlış davranıyorsam gereğini yap" diyerek aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın bu davranışı, sosyal medyada tepki çekti.