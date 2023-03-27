CHP'li Müslim Sarı: Kitlelerle hesaplaşacağız

Haber Merkezi

14 Mayıs seçimlerine 48 gün kaldı.

Resmi seçim süreci işliyor.

Partiler ve cumhurbaşkanı adayları kampanyalarına kısmen başladı.

TV programlarında da gündem seçim.

Habertürk ekranlarında Kübra Par'la Açık ve Net programında da seçim konusu ele alındı.

Programın davetlilerinden CHP PM Üyesi Müslim Sarı'nın hesaplaşma çıkışı ise programa damga vurdu.

Sarı iktidara geldiklerinde kitlelerle hesaplaşacaklarını söyledi.

Kübra Par'ın, "Hesaplaşma söyleminin cumhurbaşkanı adayına yüzde 50+1 kazandırabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Sarı şöyle cevap verdi:

"Ama hesaplaşılmasına inanan bir sürü insan var bu ülkede. Yani 20 yıllık iktidarın mağdur ettiği bir sürü kitle var. Dolayısı ile bu kitlelerle hesaplaşmak istiyor. Yani şöyle bir şey de doğru değil; 20 yıl devam eden bir iktidar var ve bu iktidarın üzerine geleceğiz ve hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Niye bize oy versinler? Hesaplaşacağımız kitleler mutlaka olacak. Hesaplaşacaklarımız var bizim."