Bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin bakanlara soru sorma süresi 1 dakikadan 40 saniyeye düşürülünce, CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer, 40 saniyede 6 soru yöneltti.

2021 yılı bütçe görüşmeleri TBMM'de sürerken, parti grupları da sırayla bütçelere yönelik eleştiri ve görüşlerini dile getirmeye devam ediyor.

Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bütçelerinin görüşüldüğü Meclis'te, milletvekillerinin bakanlara soru yöneltme süresinde kısaltmaya gidildi.

1 dakika olan soru sorma süresi 40 saniyeye indirilince, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, uygulamaya tepki gösterdi.

KADRO VE ATAMA SORULARINI YÖNELTTİ

Hızlı konuşarak 40 saniyeye 96 sözcükten meydana gelen 6 soru sığdıran Gürer, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a şu soruları yöneltti:

“32 bin hizmetli ve güvenlik çalışanı on ay çalışıp iki ay zorunlu izne çıkarılmaktadır. Bu işçiler, sürekli işçi kadrosuna alınacak mıdır?

Toplum yararı projesiyle işe alınanlar kadroya alınacak mıdır?

Mesleki teknik öğretmen, felsefe, bilişim, okul öncesi, tarih, coğrafya, branş öğretmenleri, engelli öğretmenler ve 60 bin öğretmen ataması yapılacak mıdır?

Sözleşmeli öğretmenlere kadro verilecek midir?

Fitness öğretmenlerine, usta öğreticilere, rehabilitasyon eğitimcilerine öğretmen kadrosu verilecek midir?

Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilecek mi?”

CHP'li Ömer Fethi Gürer, 40 saniyede 6 soru sordu VİDEO



ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NA SORULARI

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na da seslenen Gürer, “Kamuda kiralık araç şoförlerine, KİT çalışanlarına, Karayollarında, Demiryollarında, PTT'de, taşeron firmada çalışanlara kadro verilecek midir?” sorularının bakan tarafından yanıtlamasını istedi.

CEVAPLAR YAZILI VERİLECEK

Gürer'in sorularının ardından Meclis sıralarından alkış gelirken Bakan Selçuk ve Bakan Karaismailoğlu yetersiz süre gerekçesiyle cevapları yazılı olarak ileteceklerini bildirdi.