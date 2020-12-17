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CHP'li Özgür Özel: Bundan sonraki bütçeler halk için olacak

CHP'li Özgür Özel: Bundan sonraki bütçeler halk için olacak

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bundan sonraki yapılacak bütçeler halk için esnaf için memur için çiftçi için emekliler için emekçiler için yapılacak bütçe olacak” dedi.