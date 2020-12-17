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- CHP'li Özgür Özel: Bundan sonraki bütçeler halk için olacak
CHP'li Özgür Özel: Bundan sonraki bütçeler halk için olacak
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bundan sonraki yapılacak bütçeler halk için esnaf için memur için çiftçi için emekliler için emekçiler için yapılacak bütçe olacak” dedi.
- İHA
- 17.12.2020 - 01:17
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özel, TBMM’de basın toplantısı yaptı.
Özel, çiftçinin bankalara olan borçlarının ertelenmesini isteyerek, çiftçilerin en doğrusunu değerlendireceklerini belirtti.
"BUNDAN SONRAKİ BÜTÇELER, HALK İÇİN OLACAK"
Özel, "Bundan sonraki yapılacak bütçeler halk için esnaf için memur için çiftçi için emekliler için emekçiler için yapılacak bütçe olacak. Çiftçiler pandemi koşullarına rağmen Meclis Dikmen kapısından gelmek istediler açıklama yapmalarına izin verilmedi. İğneden ipliğe her şeye yapılandırma geldi" diye konuştu.
Özel, koronavirüsün meslek hastalığı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.