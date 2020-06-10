CHP'li Özgür Özel, TBMM'de MHP'li Olcay Kılavuz'un kendisine yumruk attığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda mahalle bekçileri kanunu görüşülürken, CHP'li vekiller Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini protesto amacıyla yavaş oy kullanma eylemi yaptılar.

CHP'li Tuncay Özkan, Grup Başkanvekili Özgür Özel 'e saldırı olduğunu söyledi.

Özkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"TBMM’de konuşma hakkını kısıtlamaya direnen ve özgürlüğü savunan grup başkan vekilimiz Özgür Özel’e arkadan saldıran vandallığa karşı asla taviz vermeyeceğiz. Meclis sorunlarımızı konuşacak. Çözüm arayacak. Çalışacak. Asla yılmayacağız."





ÖZGÜR ÖZEL: "MHP'Lİ OLCAY KILAVUZ BENİ YUMRUKLADI"

Halk TV'ye konuşan CHP'li Özgür Özel, şunları söyledi:

"Önergelerdeki konuşma hakkımızı elimizden almaya çalıştılar. İçeriye doğru giderken MHP'li Olcay Kılavuz bana yumruk atamaya çalıştı. Hafif bir darbe aldım. Olcay Bey'in ciddi bir yaralanması var. Arkadaşlarımızın müdahalesiyle, açıkça yapılan saldırı püskürtüldü."

CHP'li Özgür Özel: MHP'li Olcay Kılavuz beni yumrukladı