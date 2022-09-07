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    CHP'li Özgür Özel'den 'HDP'ye bakanlık' tartışmalarıyla ilgili açıklama

    CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamalarıyla başlayan tartışmalar hakkında konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Bakanlığı millet alır millet verir" dedi.
    • 07.09.2022 - 18:55
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 19:09
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    CHP'li Özgür Özel'den 'HDP'ye bakanlık' tartışmalarıyla ilgili açıklama

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Özel'e toplantı sırasında CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, iktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verilebileceğine ilişkin sözleri hatırlatıldı.

    İttifak içinde tartışma yaratan konuyla ilgili konuşan Özel, Gürsel Tekin'in kendi kişisel değerlendirmesi olduğunu belirterek "Bakanlığı millet alır, millet verir" dedi.

    "Gürsel Tekin'in kişisel değerlendirmesidir"

    "CHP'nin görüşlerini, Sayın Genel Başkan, Sayın Parti Sözcümüz ve üç grup başkanvekili açıklar" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "CHP'nin partiye ait somutlaşmış yetkili organlarında görüşülmüş, karara bağlanmış, MYK tarafından benimsenmiş ve Sayın Genel Başkan tarafından kamuoyuna duyurulması uygun görülmüş görüşlerini, üç grup başkanvekilimiz, Parti Sözcümüz ve Sayın Genel Başkan'dan duyabilirsiniz. Bunun dışında yapılan değerlendirmeler, kişisel değerlendirmelerdir. Bunun ötesinde yapılan her şey spekülasyondur. Sayın Gürsel Tekin'in orada yapmış olduğu açıklama da kendisinin kişisel değerlendirmesidir.

    "Beyler kendinize gelin demek lazım"

    Ben kendi değerlendirmem açısından bir şey söyleyecek olursam da 6'lı masa, hem Genel Başkanımız hem partimizin yetkili kurulları tarafından millet masası, son derece önemsenen, çalışmalarına değer verilen ve uyum içinde çalıştığı için de Türkiye'ye güven veren masadır. Millet masasının tüm bileşenlerinin ortak kararları dışında ne bizim ne bizden bir arkadaşın o masaya karar dayatması söz konusu değildir. HDP'ye bakanlık verilme ihtimali üzerinden yapılan tartışmalara 'beyler kendinize gelin' demek lazım. Bakanlığı ne Gürsel Tekin ne Özgür Özel ne o ne bu; millet alır millet verir"

    CHP'li Özgür Özel'den 'HDP'ye bakanlık' tartışmalarıyla ilgili açıklama VİDEO

    CHP li Özgür Özel den HDP ye bakanlık tartışmalarıyla ilgili açıklama #1

     

     

    CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Millet masasının tüm bileşenlerinin ortak kararları dışında, ne bizim ne bizden bir arkadaşın o masaya karar dayatması söz konusu değildir. HDP'ye bakanlık verilme ihtimali üzerinden yapılan tartışmalara, 'beyler kendinize gelin' demek lazım. Bakanlığı ne Gürsel Tekin ne Özgür Özel ne o ne bu; millet alır millet verir" dedi.

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