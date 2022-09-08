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CHP'li Özgür Özel'den Yunanistan açıklaması

CHP'li Özgür Özel'den Yunanistan açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yunanistan'ı defalarca kınadık, bir kez daha kınıyoruz. Yunan adaları silahlanırken biz defalarca yazdık. Soru önergeleri verdik" dedi.