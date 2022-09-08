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- CHP'li Özgür Özel'den Yunanistan açıklaması
CHP'li Özgür Özel'den Yunanistan açıklaması
- 08.09.2022 - 18:24
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Özel, geçen haftalarda NATO görevindeki Türk uçaklarının, Yunanistan'a ait S-300 füze sistemi tarafından radar kilidi atılarak taciz edildiğini hatırlatarak, CHP'nin bu olayı kınamadığına ilişkin haberlere tepki gösterdi.
"Yunanistan'ı bir kez daha kınıyoruz"
Konuşmasının kırpılarak, kesilerek haber yapıldığını kaydeden Özel, "Bu olay nedeniyle Yunanistan'ı defalarca kınadık, bir kez daha kınıyoruz. Yunan adaları silahlanırken biz defalarca yazdık. Soru önergeleri verdik. Haber kanalı almış sadece diplomasiyi kesmiş, bilmem neyi kesmiş, 'CHP'den Yunanistan'a tepki gelmedi' demiş. Elbette diplomasi, elbette barış ama burnumuzun dibindeki adalar silahlandırılıyor. 10 yıldır itiraz ediyoruz, 10 yıldır susuyorsunuz. Şimdi gelmişler efelik taslıyorlar. Seneye bunların hepsinin hesabı bağımsız yargı önünde verilecek" dedi.