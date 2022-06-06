CHP'li Öztrak'a soruldu: HDP isterse kritik bakanlıkları verecek misiniz

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, "HDP içişleri, adalet ve milli savunma gibi kritik bakanlıkları istemesi halinde verecek misiniz" soruna net yanıt veremedi.

Siyaset 2023 seçimlerine hazırlanırken, Millet İttifakı ile 6'lı masayı oluşturan partiler, HDP'yi görünürde dışarıda tutmaya devam etse de karşı bir tutum da sergilemiyorlar.

CHP'li sözcü Faik Öztrak'ın, HDP'yle ilgili muhatap olduğu soruya net yanıt vermemesi de bunun son örneklerinden oldu.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Öze Dönüş Platformu'nun İstanbul'da düzenlenen 2022-2023 dönemi haziran ayı toplantısına konuk oldu.

"HDP 3 kritik bakanlığı isterse verecek misiniz?"

Etkinlikte kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Öztrak, "CHP, PKK, PYD ve HDP ile yol yürüyebilir mi? HDP, CHP'den içişleri, adalet ve milli savunma gibi kritik bakanlıkları talep eder mi? CHP yönetimi HDP'nin taleplerini nasıl karşılar?" sorusuna, şu sözlerle karşılık verdi:

"Biz, bu ülkenin birliğinin garantisiyiz"

"Biz, Kuvayımilliye ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk unsurlarını genlerinde taşıyan bir partiyiz. Biz, bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün, tekliğinin garantisi olan partilerden bir tanesiyiz. Biz, 'Her türlü terörün Allah belasını versin.' diyen partiyiz. Onun için bizim durduğumuz yer bellidir. Biz, bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin garantisiyiz."





"15 Temmuz akşamı nerede olduğumuz bellidir"

AA'nın haberine göre; Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı sonrasında CHP'nin FETÖ'cü akla teslim olduğu ve partinin 14. katında bazı danışmanlarla gizli görüşmeler yapıldığı, şifre ile girildiği iddialarının gündeme getirildiğinin hatırlatılması üzerine Öztrak'ın yanıtı şöyle oldu:

"Biz, tüm terör örgütlerine lanet okuyan bir partiyiz. Tüm terör örgütlerinin karşısına dikilen bir partiyiz. 15 Temmuz akşamı Meclise ilk giden bizim milletvekillerimizdir. Bunun üzerinden bir sürü hikaye uydurulmaktadır. Herkesin o süreçte yeri, yurdu bellidir. Kim havadadır, kim tüneldedir, kim karadadır, bunların hepsi bellidir. Gençler bütün bunlara bakıp, neyin ne olduğu konusundaki kararlarını vereceklerdir."





"Biz sosyal demokrat bir partiyiz, başörtüsü yasağı gelmez"

Öztrak, "CHP iktidarında başörtülülere kamusal alan yasaklanır mı? İmam hatip liselerinin sayılarının azaltılması gündem olur mu?" soruna ise şu cümlelerle karşılık verdi:

"Hayır gelmez. Sonuç itibariyle biz, sosyal demokrat bir partiyiz. Dolayısıyla milletimizin her bir ferdine hatta tek bir ferdinin dahi yaşam biçimine sonuna kadar saygılıyız. Biz, siyaseti bir hizmet aracı olarak görürüz. İnsanların yediğine, içtiğine, giydiğine karışma yöntemi olarak görmeyiz."