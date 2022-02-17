CHP'li Semih Şahin disiplin kuruluna sevk edildi

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Bilecik Belediyesinde yaşanan rüşvet skandalı sonrası CHP harekete geçti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in İstanbul'dan getirip, danışmanı ve belediye şirketinin yönetim kurulu başkanı yaptığı Selçuk Erdağı'nın 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı.

Skandalın ardından CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu'nun topladığı İlçe Yönetimi, CHP'li Başkan Semih Şahin'in ihracı yönünde karar aldı.

Karar, Genel Merkez’e de gönderildi.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Kararla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan açıklama geldi.

Semih Şahin'in ihraç talebiyle disiplline sevk edildiğini duyuran Torun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in; parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."



