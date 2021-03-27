CHP'li Seyit Torun kızını özel kalem müdürü yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un kızını, CHP’li Şişli Belediyesi’ne özel kalem müdürü olarak görevlendirdiği ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemen hemen her fırsatta bahsettiği liyakat hassasiyeti sözde kalıyor. CHP'li belediyelerde akrabaları işe yerleştirmeler devam ediyor.

KIZINI, ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ YAPTI

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’ne atanan kızı Sena’yı ziyaret ettiğini Instagram hesabından paylaştı.

"GÖNLÜMÜZ VE YOLUMUZ HER ZAMANKİ GİBİ BİR"

Torun, paylaşımda "Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürü kızımı, Sena'yı ziyaret ettim. Gönlümüz ve yolumuz her zamanki gibi bir..." notunu düştü.