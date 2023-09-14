CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'nda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

DHA

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde TV100 ekranlarında Cansu Canan Özgen'in sunumuyla yayınlanan Özgür İfade programına telefonla bağlandı.

Daha önce terörü bitirmek için kullanılan İHA ve SİHA'ları hazmedemeyen CHP'li Sezgin Tanrıkulu programda, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri nedeniyle tepki topladı.

Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.

TSK'ya çirkin iftira

Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını da dile getiren Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.

Soruşturma başlatıldı

Tanrıkulu'nun bu ifadeleri sonrası hakkında soruşturma başlatıldı.

Fezleke Adalet Bakanlığı'nda

Tanrıkulu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28'nci Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmiştir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)