CHP'li Tuncay Özkan: Selahattin Demirtaş barış adamıdır

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hukuksuzca cezaevinde tutulduğunu ve kendisinin bir barış adamı olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, YouTube üzerinden yayın yapan Arayış TV programında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Programın sunucusu Mehmet Emin Altunses, Özkan'a HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve babasına yaptığı ziyaretleri sordu.

"HAPİSTE OLMASI HUKUKSUZLUK"

Demirtaş'ın bir barış adamı olduğunu söyleyen Özkan, “Ben, Selahattin Demirtaş’ı bütün siyasi çizgisi boyunca takip ettim. Bugün içinde bulunduğu durumu bir hukuksuzluk ve haksızlık olarak değerlendiriyorum. Onunla dayanışma içerisinde olmayı, bu ülkenin topraklarına bu ülkenin insanlarına yapılabilecek en güzel şeylerden biri olarak görüyorum.

"BİR BARIŞ ADAMIDIR"

O nedenle ziyaret ettim, gene ederim. Selahattin Demirtaş, bir siyaset adamıdır, bir barış adamıdır. Selahattin Demirtaş’a karşı bu ülkede yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu kabul etmiyorum, reddediyorum. Selahattin Demirtaş, cezaevinde değil TBMM sıralarında politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde yerini alacaktır.

Bugün Selahattin Demirtaş ve pek çok insan, layık olmadıkları yerdeler. Onların layık oldukları yere gelmesi için mücadele etmek, bu topraklarda kardeşliğe, barışa, özgürlüğe dayanışmaya, büyük Türkiye idealine güç vermek demektir. Bu gücün, dayanışmanın bir parçası olmaktan gurur duyarım.” dedi.

"HEMEN BIRAKILMALIDIR"

Özkan, “Seçimden önce Demirtaş cezaevinden çıkmalı mıdır” sorusuna ise “Bence hemen bırakılmalıdır." yanıtını verdi.

Özkan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti sırasında da Özkan, Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş ile görüşmüştü.



